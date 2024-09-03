Ученые установили, как опухоль поддерживает свои жизненные процессы. Белок p62 играет центральную роль, решающего игрока в молекулярном механизме, способном поддерживать жизненно важные процессы опухолевой клетки, включая метастазирование.
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