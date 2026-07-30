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Царьград

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Почему Лерчек смогла уехать в Петербург? Адвокат сделал заявление

Почему Лерчек смогла уехать в Петербург? Адвокат сделал заявление

Стало известно, нарушила ли Лерчек запрет суда поездкой в Петербург.Адвокат Константин Третьяков заявил, что поездка блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) из Москвы в Санкт-Петербург не нарушает избранную ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.

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