Почему Лерчек смогла уехать в Петербург? Адвокат сделал заявление

Стало известно, нарушила ли Лерчек запрет суда поездкой в Петербург.Адвокат Константин Третьяков заявил, что поездка блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) из Москвы в Санкт-Петербург не нарушает избранную ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.