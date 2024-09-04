В МАГАТЭ не готовы назвать виновных в атаках на Курскую АЭС Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пока не называет ответственных за нападения на Курскую атомную электростанцию (АЭС), т.
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В МАГАТЭ не готовы назвать виновных в атаках на Курскую АЭС Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пока не называет ответственных за нападения на Курскую атомную электростанцию (АЭС), т.
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