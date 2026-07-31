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US Treasury Informed Banks It May Intervene In Japan's Yen, As Market Laughs At BOJ's Own Attempts To Prop Up Currency

US Treasury Informed Banks It May Intervene In Japan's Yen, As Market Laughs At BOJ's Own Attempts To Prop Up Currency

US Treasury Informed Banks It May Intervene In Japan's Yen, As Market Laughs At BOJ's Own Attempts To Prop Up Currency While the BOJ understandably refuses to admit it spent a record $140BN (across all markets, $90BN on EBS) to briefly manipulate the Japanese yen higher.

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