US Treasury Informed Banks It May Intervene In Japan's Yen, As Market Laughs At BOJ's Own Attempts To Prop Up Currency While the BOJ understandably refuses to admit it spent a record $140BN (across all markets, $90BN on EBS) to briefly manipulate the Japanese yen higher.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии