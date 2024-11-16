В народном же календаре сегодня зимний праздник – Анна Холодная. Считается, что 16 ноября полезно употреблять в пищу замороженные ягоды – можно варить из них кисель, добавлять в выпечку и другие блюда.
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В народном же календаре сегодня зимний праздник – Анна Холодная. Считается, что 16 ноября полезно употреблять в пищу замороженные ягоды – можно варить из них кисель, добавлять в выпечку и другие блюда.