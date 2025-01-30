NYT: в 2024 году конгресс США одобрил ввод новых рейсов в аэропорту Вашингтона

REUTERS/Nathan Howard В 2024 году конгресс США, несмотря на звучавшие предупреждения о катастрофических последствиях перегруженности аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтона, одобрил введение в его обслуживание дополнительных пяти рейсов, сообщает издание New York Times.