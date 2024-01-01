Какой еды не хватает русским за границей

О вкусах не спорят. Но гастрономическая среда, в которой растешь, сильно влияет на их формирование. Поэтому, уезжая за границу, многие скучают по домашним пельменям, бабушкиным пирогам с картошкой и мороженому в вафельном стаканчике.
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