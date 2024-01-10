Певец Александр Маршал рассказал, почему другие исполнители негативно относятся к SHAMAN

Известный рок музыкант считает, что травля Ярослава Дронова коллегами по сцене связана с завистью.Заслуженный артист России Александр Маршал посчитал нужным высказаться по поводу негатива, который зачастую выливают на SHAMAN его коллеги по сцене.
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