Хоккеист Александр Гуськов поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Сбор подписей избирателей продлится до конца января Сегодня хоккеист, заслуженный мастер спорта России Александр Гуськов выступил с поддержкой решения президента РФ Владимира Владимировича Путина выдвигаться на выборы в марте 2024 года.
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