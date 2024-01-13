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Хоккеист Александр Гуськов поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Хоккеист Александр Гуськов поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Сбор подписей избирателей продлится до конца января Сегодня хоккеист, заслуженный мастер спорта России Александр Гуськов выступил с поддержкой решения президента РФ Владимира Владимировича Путина выдвигаться на выборы в марте 2024 года.

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