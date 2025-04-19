Toms Hardware: WD начнет добывать редкоземельные и драгметаллы из жестких дисков

Western Digital совместно с Microsoft и рядом специализирующихся на утилизации электроники компаний запустила в США программу переработки жестких дисков с целью сократить зависимость от поставок редкоземельных элементов из Китая и снизить углеродный след.
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