Минное затмение: в украинской армии новый коррупционный скандал

В украинской армии новый скандал. На этот раз выяснилось, что в войска поставили бракованные мины. При попытке выстрелить боеприпасы застревают в стволе орудия или «выплевываются» на пару десятков метров.
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