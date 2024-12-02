Джадд Трамп — победитель Чемпионата Великобритании 2024

Джадд Трамп одержал головокружительную победу над Барри Хокинсом в финальном матче Чемпионата Великобритании 2024, сообщает WST Джадд Трамп (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Квалификация - результаты Расписание - трансляции Видео - турнира Видео - ФИНАЛА Видео - 1/2 финала Видео - 1/4 финала Видео - 1/8 финала Видео - 1/16 финала Видео - Квалификации Голосования - турнира Джадд Трамп во второй раз в своей карьере стал Чемпионом Великобритании.