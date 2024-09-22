Продолжаем собирать крымское бинго.Вторая часть от РИА Новости Крым прямо перед вами.Узнали себя? Смело ставьте в голове галочки и делитесь с нами в комментариях!Также вы можете предложить свои варианты чисто крымского бинго для еще одной части.