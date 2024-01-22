ТАСС/AP Американское руководство уверенно усиливает вассальную зависимость Украины от США. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, его слова передает пресс-служба организации.
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