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Нарышкин: США начали формировать колониальную администрацию на Украине

Нарышкин: США начали формировать колониальную администрацию на Украине

ТАСС/AP Американское руководство уверенно усили­вает вассальную зависимость Украины от США. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, его слова передает пресс-служба организации.

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