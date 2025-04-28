Сын до смерти забил отца стулом в квартире на Бухарестской. Семейный конфликт в многоэтажке на юге Петербурга перерос в смертельную драку.
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Сын до смерти забил отца стулом в квартире на Бухарестской. Семейный конфликт в многоэтажке на юге Петербурга перерос в смертельную драку.