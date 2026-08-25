ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

34 подписчика

Рубль уходит в «цифру»: что ждет россиян с 1 сентября

Рубль уходит в «цифру»: что ждет россиян с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года цифровой рубль станет доступен всем гражданам России. Новая форма национальной валюты, эмитируемая Банком России, позволит проводить платежи и переводы без комиссий для физических лиц и с минимальными тарифами для бизнеса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии