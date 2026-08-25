Рубль уходит в «цифру»: что ждет россиян с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года цифровой рубль станет доступен всем гражданам России. Новая форма национальной валюты, эмитируемая Банком России, позволит проводить платежи и переводы без комиссий для физических лиц и с минимальными тарифами для бизнеса.
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