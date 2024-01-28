В Лувре активисты вылили суп на знаменитую картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза"

Шедевр мировой живописи, выставленный в Лувре, подвергся нападениюЕвропейские активисты вновь устроили переполох: на сей раз они пришли в Лувр с супом, по крайней мере так они назвали субстанцию, которой облили одну из известнейших картин.
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