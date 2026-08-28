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Прибыль промышленных предприятий Китая выросла на 17,6% за 7 месяцев

Прибыль промышленных предприятий Китая выросла на 17,6% за 7 месяцев

Прибыль крупных промышленных предприятий Китая увеличилась на 17,6 процента в годовом исчислении за первые семь месяцев 2026 года, свидетельствуют данные Национального бюро статистики КНР, опубликованные в четверг.

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