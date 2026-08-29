Взрывы не стихают: ВС РФ планомерно выжигают объекты ВСУ на Украине

Сутки полыхал гигантский пожар на главном украинском шоссе Киев — Львов. Движение в ночь на субботу там вовсе перекрывали, сегодня оно было ограничено.
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