Завершено строительство фельдшерско-акушерского пункта в Аянке

Завершено строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Аянка Пенжинского района. Объект был построен в рамках регионального проекта "Модернизация первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение".
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