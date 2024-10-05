В Новом Токсово пресекли незаконное размещение отходов

Объем свалки превышает 1000 кубометров Сотрудники Эконадзора выявили незаконное размещение строительных и бытовых отходов в Новом Токсово, рассказали в пресс-службе Комитета государственного экологического надзора Ленобласти.
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