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Петербургский дневник

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В Новом Токсово пресекли незаконное размещение отходов

В Новом Токсово пресекли незаконное размещение отходов

Объем свалки превышает 1000 кубометров Сотрудники Эконадзора выявили незаконное размещение строительных и бытовых отходов в Новом Токсово, рассказали в пресс-службе Комитета государственного экологического надзора Ленобласти.

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