Ещё один секрет из шкафа Брижит Макрон: она – это собственный брат Жан-Мишель

Имя жены президента Франции снова на устах. И снова разговоры об истории её происхождения. Появились сведения, что Брижит – это трансгендер, что доказывают раздобытые фото журналистом-расследователем Ксавьером Пуссар.
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