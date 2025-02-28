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Царьград

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Ещё один секрет из шкафа Брижит Макрон: она – это собственный брат Жан-Мишель

Ещё один секрет из шкафа Брижит Макрон: она – это собственный брат Жан-Мишель

Имя жены президента Франции снова на устах. И снова разговоры об истории её происхождения. Появились сведения, что Брижит – это трансгендер, что доказывают раздобытые фото журналистом-расследователем Ксавьером Пуссар.

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