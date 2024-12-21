Жители освобожденного курского села рассказали о расстрелах ВСУ

ВСУ расстреливали мирных граждан, рассказывают жители недавно освобожденного от ВСУ села Плехово в Курской области, сообщает врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 21 декабря в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии