Участник СВО Иван Шаталин из Новосибирской области погиб на территории ДНР

Иван с 8 лет воспитывался в приёмной семье и учился на сварщика. В армии он служил по контракту.В городе Купино Новосибирской области простятся с Иваном Шаталиным, который погиб в ходе боевых действий специальной военной операции.
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