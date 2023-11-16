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Участник СВО Иван Шаталин из Новосибирской области погиб на территории ДНР

Участник СВО Иван Шаталин из Новосибирской области погиб на территории ДНР

Иван с 8 лет воспитывался в приёмной семье и учился на сварщика. В армии он служил по контракту.В городе Купино Новосибирской области простятся с Иваном Шаталиным, который погиб в ходе боевых действий специальной военной операции.

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НД
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YYYYYYY XXXXXXX
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