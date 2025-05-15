Документы на пост директора школы №5 в Петрозаводске можно подать до 15 июня

Администрация Петрозаводска объявила конкурс на должность директора школы №5 имени генерала Фролова. Документы принимают с 15 мая по 15 июня в рабочие дни (с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00) по адресу: проспект Ленина, дом 2, кабинет 426.