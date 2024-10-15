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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Пленных украинцев немцы отпускали, а великороссов уничтожали

 На  днях  прочитала  в телеграмме   у  камрада  следующее: "С    началом   Великой Отечественной  войны  стало очевидно, что, во-первых,  МКК (международный красный крест) проявляет избирательность (а по сути двойные стандарты) в отношении удерживаемых и ограниченных в правах лиц (не только советских граждан - можно вспомнить инспекцию МКК варшавского гетто), а во-вторых, Германия кладёт прибор на права недочеловеков.

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