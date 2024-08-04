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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бабенко заработает 10 млн рублей за сезон в «Ак Барсе» (Metaratings)

Об этом сообщает Metaratings. «Ак Барс» подписал контракт с форвардом 1 августа. Соглашение с нападающим носит двусторонний характер и рассчитано на один год.

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