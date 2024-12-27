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Царьград

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"Истерически орал одну фразу": что кричал челябинский студент при попытке взорвать банкомат

"Истерически орал одну фразу": что кричал челябинский студент при попытке взорвать банкомат

Его остановили два случайных свидетеля. Парни рассказали, что другие люди разбежались. Ранее мы рассказывали, что 19-летний челябинский студент, ведомый мошенниками, пытался взорвать банкомат в Екатеринбурге.

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