Петербуржцев 19 мая порадует солнце

Воздух прогреется до плюс 17 градусов Петербург 19 мая окажется под влиянием гребня европейского антициклона, который порадует жителей солнечной и сухой погодой, вот только температура будет на пару градусов ниже положенной по климату.
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