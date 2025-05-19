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Петербургский дневник

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Петербуржцев 19 мая порадует солнце

Петербуржцев 19 мая порадует солнце

Воздух прогреется до плюс 17 градусов Петербург 19 мая окажется под влиянием гребня европейского антициклона, который порадует жителей солнечной и сухой погодой, вот только температура будет на пару градусов ниже положенной по климату.

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