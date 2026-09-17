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Царьград

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Transfermarkt назвал "Ливерпуль" и "Сити" лидерами по стоимости состава

Transfermarkt назвал "Ливерпуль" и "Сити" лидерами по стоимости состава

Футбольные клубы Англии, "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", лидируют по закупочной стоимости своих составов, оцениваемых в 1,14 млрд евро по данным Transfermarkt.

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