Трампа опять сломают, как "чиплёнка"

Да что нам Америка! Ленина и Сталина надо учить нашим начальникам. Нам нужна коммунистическая идеология, социализм, устранение культа денег и наживы. России нужна национализация, ликвидация олигархов и засилья рыночных отношений. И в России это возможно, т. к. у нас еще много людей, которые помнят жизнь в СССР и сильно ностальгируют по ней. При сохранении нынешних порядков мы потеряем страну.

Геннадий Бережнов

А мне вот как то ни к чему страдания Америки и автора по этому поводу! Всё что заслужили рано или поздно они получат! А вот из-за внутренних противоречий, предательства элит, с которыми и мы не справились это очень и очень плохо! Последствия так же не предсказуемы. Мы остались на перепутье войдя в капитализм и рынок. Далее движения нет. Да ещё завезли 12 миллионную 5 колонну мигрантов, которая может взорваться в любую минуту. А диаспоры это центры управления. И как это можно допустить в своей стране не известно пока!