Рейтинг WTA. В топ-10 без изменений, Болтер поднялась на 22 строчки

Юэ Юань, взявшая титул в Остине, дебютировала в топ-50. WTA Singles Rankings Положение на 4 марта 2024 Место Теннисистка (страна) Очки 1 (1) Ига Швентек (Польша) 10105 2 (2) Арина Соболенко (Беларусь) 8725 3 (3) Коко Гауфф (США) 6975 4 (4) Елена Рыбакина (Казахстан) 6848 5 (5) Джессика Пегула (США) 5145 6 (6) Онс Жабер (Тунис) 4173 7 (7) Маркета Вондроушова (Чехия) 4070 8 (8) Циньвэнь Чжэн (Китай) 4040 9 (9) Мария Саккари (Греция) 3565 10 (10) Алена Остапенко (Латвия) 3548 11 (11) Каролина Мухова (Чехия) 3275 12 (12) Дарья Касаткина (Россия) 3063 15 (15) Людмила Самсонова (Россия) 2605 16 (16) Екатерина Александрова (Россия) 2475 19 (19) Вероника Кудерметова (Россия) 2305 23 (26) Эмма Наварро (США) 1998 24 (25) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1981 25 (24) Анна Калинская (Россия) 1943 27 (49) Кэти Болтер (Великобритания) 1700 32 (34) Марта Костюк (Украина) 1566 33 (31) Анастасия Потапова (Россия) 1557 36 (24) Донна Векич (Хорватия) 1518 38 (37) Мирра Андреева (Россия) 1418 45 (51) Анна Блинкова (Россия) 1270 49 (68) Юэ Юань (Китай) 1241 52 (64) Сиюй Ван (Китай) 1199 63 (63) Элина Аванесян (Россия) 1050 68 (55) Варвара Грачева (Франция) 1016 74 (73) Диана Шнайдер (Россия) 963 95 (94) Камилла Рахимова (Россия) 760 98 (96) Эрика Андреева (Россия) 739 Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе.
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