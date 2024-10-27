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Большинство сделок на первичном рынке приходится на семейную ипотеку

Большинство сделок на первичном рынке приходится на семейную ипотеку

В девелоперской компании "Мармакс" проанализировали поведение региональных покупателей первичной недвижимости в современных реалиях - специалисты рассказали об изменении предпочтений семейных покупателей, IT-специалистов, а также молодых клиентов.

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