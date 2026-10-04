5 000 км за рулём Exeed RX: личный опыт дальней поездки и неожиданные выводы

Когда впервые видишь Exeed RX в шоуруме, сложно удержаться от эмоций. Низкий стремительный профиль, массивные колёсные арки, выдвижные ручки и футуристичный салон с огромными экранами — всё это производит впечатление автомобиля, который способен стереть границу между китайским и европейским премиумом.
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