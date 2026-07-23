НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

499 подписчиков

Древние коконы показали, что шелководство старше Шёлкового пути в Азии

Древние коконы показали, что шелководство старше Шёлкового пути в Азии

Великий шёлковый путь вошёл в историю как дорога, по которой шёлк пришёл в мир из Китая. Но новые данные показывают: к тому моменту, когда торговые каравоны начали ходить из Китая в Европу, люди в Центральной Азии уже давно умели разводить шелкопрядов и производить шёлк самостоятельно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии