Древние коконы показали, что шелководство старше Шёлкового пути в Азии

Великий шёлковый путь вошёл в историю как дорога, по которой шёлк пришёл в мир из Китая. Но новые данные показывают: к тому моменту, когда торговые каравоны начали ходить из Китая в Европу, люди в Центральной Азии уже давно умели разводить шелкопрядов и производить шёлк самостоятельно.