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Анкалаев – о ничьей в бою с Блаховичем: «Я выиграл, но мне почему-то не дали пояс. Что это вообще такое?»

Топовый тяжеловес UFC Магомед Анкалаев не скрывал негодования после поединка против Яна Блаховича. Напомним, что судьи раздельными решением назначили ничью.

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