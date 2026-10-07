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Царьград

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Над Жириновским смеялись из-за этих слов. Теперь страшно: Пять пророчеств, которые сбылись

Над Жириновским смеялись из-за этих слов. Теперь страшно: Пять пророчеств, которые сбылись

Когда он говорил об этом на весь мир, многие скептически закатывали глаза и даже смеялись. Настолько на тот момент слова Жириновского звучали абсурдно.

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