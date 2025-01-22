РБК: Путин поручил урегулировать "переезд" компаний РФ из недружественных стран

Президент Владимир Путин поручил до 1 апреля 2025 года организовать возможность редомициляции, то есть "переезда" на территорию России, в специальные административные районы, российских компаний, зарегистрированных на территории недружественных стран, если это затруднительно сделать по законам этих юрисдикций, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение двух осведомленных источников.