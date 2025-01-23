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Отец летающих танков. Его Ил-2 изменил ход Великой Отечественной. Как Ильюшин создавал самолеты, которых боялись фашисты?

Отец летающих танков. Его Ил-2 изменил ход Великой Отечественной. Как Ильюшин создавал самолеты, которых боялись фашисты?

XX век стал веком авиации. Начавшись с несуразных фанерных «этажерок», которые разваливались, едва оторвавшись от земли, он заканчивался гигантскими лайнерами, быстрее звука доставлявшими сотни пассажиров на другие континенты.

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