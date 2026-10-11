В Чехии поддержали решение США заключить дизельную сделку с Россией

Markus Lenhardt/dpa/picture-alliance/TASS Спикер нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура раскритиковал власти республики за приоритет идеологии над экономическими интересами страны.
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