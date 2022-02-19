Tesla успела произвести более миллиона аккумуляторных ячеек типа 4680

Осенью 2020 года компания Tesla представила разработанные совместно с Panasonic аккумуляторные ячейки типоразмера 4680, которые исключительно за счёт компоновочных изменений обещали снизить себестоимость хранения заряда и поднять удельную ёмкость.
Осенью 2020 года компания Tesla представила разработанные совместно с Panasonic аккумуляторные ячейки типоразмера 4680, которые исключительно за счёт компоновочных изменений обещали снизить себестоимость хранения заряда и поднять удельную ёмкость.
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