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CNN: выборы в США уже начинают помогать России

CNN: выборы в США уже начинают помогать России

Впервые за долгое время федеральное правительство Соединенных Штатов пришлось спасать. Сделано это было в последний момент и по компромиссному решению поставить на собственное будущее, а не идти ва-банк и во время внутреннего кризиса думать еще и об Украине.

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