Это позволит одновременно пополнить бюджет и защитить участников дорожного движения Депутат Госдумы от партии "Новые люди" Станислав Дружинин предложил ввести новые правила для курьеров, работающих на электровелосипедах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Т "Коробки новорожд...
- "Убрать проще". С...
- В Госдуме заявили...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым