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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Казанның Аккош күле янында һәм Дәрвишләр бистәсендә Сабантуйның яңа программалары билгеле

Казанда татар халкының милли бәйрәме Сабан туе билгеләп үтеләчәк. Катнашучыларны татар эстрадасы йолдызлары, йөзләгән артистның чыгышлары, күпсанлы мастер-класслар, дегустация һәм мавыктыргыч ат чабышлары (приз фонды 7,7 млн сум) көтә.

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