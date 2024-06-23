ЛОНДОН, 23 июня, ФедералПресс. Британский политик, лидер правой партии Reform UK Найджел Фарадж отклонил обвинения соотечественников в поддержке Владимира Путина, утверждая, что конфликт на Украине был вызван недальновидной политикой НАТО и Евросоюза.
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