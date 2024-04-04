Что они там курят в Нидерландах?

ИИ

Иван Иваныч

Форс-мажор. "Без сертификации «Северный поток – 2» не может быть введен в эксплуатацию"- Германия. Тянули до последнего, чего то ждали. Теперь ясно-чего. Сейчас сертифицировать нечего, нет Северных потоков, одна нитка рабочая, но сами европейцы не берут...не того происхождения газ. Другого в России нет, весь российский, весь не того происхождения. Так что- все вопросы к себе, к своим партнерам, нидерландцы.