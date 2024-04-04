Интересные ребята эти голландцы, которые теперь нидерландцы. У них произошёл сбой в поставках газа из России.
Что они там курят в Нидерландах?
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ИИ
Иван Иваныч
Форс-мажор. "Без сертификации «Северный поток – 2» не может быть введен в эксплуатацию"- Германия. Тянули до последнего, чего то ждали. Теперь ясно-чего. Сейчас сертифицировать нечего, нет Северных потоков, одна нитка рабочая, но сами европейцы не берут...не того происхождения газ. Другого в России нет, весь российский, весь не того происхождения. Так что- все вопросы к себе, к своим партнерам, нидерландцы.
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8 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Ай болонка знать она сильно,что лает на медведя?
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6 час.
Natalija Osminina
Нидерланды же только что навсегда закрыли свою газовую отрасль из-за якобы аварийной ситуации в пластах. Теперь их судьба жить в зоне Великобритании, вместе с Германией, Францией, Бельгией с Люксембургом. Видимо. старший приказал полаять)) То Макрону Лондон приказал пугать европейцев восточным фронтом: "ЗА ШО???!!" Теперь голландцы по команде Лондона завякали. И скорее всего для того, чтобы исподволь указать на виновника теракта - США.)) Ведь, теперь между Лондоном и США идет смертельная схватка.
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2 час.
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