Гватемала: один человек был убит недалеко от перекрестка улиц 10а Калле и 6а Авенида в районе Ландивар зоны 7 города Гватемала в вечерние часы после инцидента со стрельбой;.
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