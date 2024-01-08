Ленивец-гигант, тайна Сфинкса и еще 13 фотофактов, которые ворвались в наши серые будни

Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Помните, как в школьные годы мы увлекались разными интересными энциклопедиями с любопытными фактами со всего мира? И пусть сегодня у нас в миллион раз больше возможностей познавать мир, как часто мы это делаем? Вопрос риторический.

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