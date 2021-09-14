Утро.ru

72 132 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    "Тогда власти Незалежной намерены переориентировать свою газотранспортную систему на внутренние нужды. " То есть, Нез...Киев готов остави...
  • SHURIK
    Может быть труба и не под контролем, а краник то в наших руках.Киев готов остави...
  • Николай Краснопольский
    Какая там месть, они практиковали это и ранее.Чехия отомстила Р...

Появились подробности неожиданного визита Асада к Путину

Появились подробности неожиданного визита Асада к Путину

Сегодня, 14 сентября, рано утром Владимир Путин провел встречу с главой Сирии Башаром Асадом. До конца неизвестно, был ли визит между главами запланирован или произошел неожиданно – о предстоящем приеме в администрации президента не объявляли.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх