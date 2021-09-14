Появились подробности неожиданного визита Асада к Путину

Сегодня, 14 сентября, рано утром Владимир Путин провел встречу с главой Сирии Башаром Асадом. До конца неизвестно, был ли визит между главами запланирован или произошел неожиданно – о предстоящем приеме в администрации президента не объявляли.
Сегодня, 14 сентября, рано утром Владимир Путин провел встречу с главой Сирии Башаром Асадом. До конца неизвестно, был ли визит между главами запланирован или произошел неожиданно – о предстоящем приеме в администрации президента не объявляли.
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