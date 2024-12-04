Бузова резко поправилась после сообщений о рождении малыша в 2025 году

Ольга Бузова появилась в ярком золотом платье в пол на новогоднем выпуске шоу Comedy Club. Хотя артистка выглядела довольно привлекательно, многие заметили, что она заметно поправилась, и даже оригинальный дизайн наряда не скрывал ее живот.
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